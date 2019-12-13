"Варта на Банковій", справа Шеремета й політ левів

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Володимир Тарасов

Напередодні саміту в Парижі лідерів "нормандської четвірки" – президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера ФРН Ангели Меркель та президента РФ Володимира Путіна – на Майдані Незалежності відбулося віче "Червоні лінії для Зеленського". Його учасники нагадали владі про "червоні лінії", які в жодному разі не можна переходити в перемовинах з агресором. За даними Нацполіції, участь у вічі взяли близько 8 тисяч людей.

Фото: Павло Багмут

Потому, в ніч на 9 грудня й наступного дня, акція продовжилася "Вартою на Банковій" – біля Офісу Президента. Тут активісти, які встановили намети, чекали на результати перемовин у Парижі. Коли ті завершилися, висловили думку, що Президент України не перетнув "червоних ліній", а отже згорнули акцію. Водночас активісти закликали західних лідерів посилювати санкції проти Росії аж до цілковитого визволення Криму, Донеччини та Луганщини, а також повного відшкодування Україні збитків, завданих російською агресією та окупацією частини території.

Фото: Олександр Лапін

Висловити свою позицію щодо саміту "нормандської четвірки" вирішили в інших українських містах. Зокрема, під стінами Вінницької ОДА активісти розгорнули банер з написом "Ні капітуляції!" та запалили фаєри. Вони висловили переконання, що мир із Росією може бути тільки після перемоги або поразки.

Фото: Дмитро Стаховський

Увечері четверга, 12 грудня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо убивства журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року. Один із підозрюваних – ветеран АТО, рок-музикант Андрій Антоненко, перед початком обшуків у нього вдома чоловік повідомив про це на своїй сторінці в Facebook. Під час проведення слідчих дій поліція заблокувала вхід у двір будинку, де проживає Антоненко (на фото). Підозру йому зачитали на дев'ятій годині слідчих дій і вручили ордер на затримання.

Крім того, за підозрою у вбивстві Шеремета затримали лікаря та волонтера Юлію Кузьменко й медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Фото: Володимир Тарасов

У зв'язку із затриманням підозрюваних у вбивстві Шеремета відбувся терміновий брифінг МВС, який міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав "безпрецедентним і детальним". Участь у заході взяв, зокрема, Президент України Володимир Зеленський (на фото ліворуч). Необхідність проведення такого брифінгу Аваков пояснив резонансністю теми й тим, що в МВС хотіли "дати максимум інформації з тим, щоб розуміли нашу позицію".

Фото: пресслужба Кабміну

За даними поліції Одеси, 12 грудня рятувальники дістали з-під завалів згорілої будівлі коледжу економіки, права та готельного ресторанного бізнесу останні тіла людей, які вважалися зниклими. Жертвами пожежі стали 16 осіб. Із них двоє померли в лікарні, ще 14 були знайдені на місці трагедії.

Фото: Павло Багмут

Українські леви полетіли на батьківщину предків: на початку тижня п’ятьох левів, які народилися в бердянському зоопарку "Сафарі", відправили з аеропорту "Бориспіль" до Південної Африки. Там тварини житимуть у заповіднику.

Фото: Данііл Шамкін

Футболісти київського "Динамо" провели останній поєдинок у міжнародному сезоні-2019/20, не зумівши пробитися у плей-офф єврокубків. У матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА "Динамо" на столичному НСК "Олімпійський" зіграло внічию зі швейцарським "Лугано" - 1:1 і достроково завершило виступ у турнірі.

Фото: Дмитро Смольєнко

У Запоріжжі презентували близько 300 фрагментів надгробних стел з кладовища протестантів-менонітів ХІХ-ХХ ст. Їх знайшли в фундаменті старої комори. Плити пролежали під землею 80 років і, як планується, після реставрації стануть частиною меморіалу менонітів. Реставрувати надгробки погодилися канадці. На цей момент вдалося ідентифікувати частину знайденого – фрагменти надгробків майже 100 осіб.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Володимир Тарасов

Учасник акції білорусів України на підтримку Незалежності Білорусі спалює прапор РФ.

Фото: Дмитро Смольєнко

Голуб на території плантації КСП "Запоріжзеленгосп" ЗОР.

Фото: Дмитро Смольєнко

Працівники комунального підприємства "Титан" під час декорування новорічної ялинки на площі Володимира Маяковського в Запоріжжі.

Фото: Вячеслав Мадієвський

Артисти дитячого балетного театру Харківської хореографічної школи під час заняття.

Фото: Юлій Зозуля

Танкер Delfi, що сів на мілину в акваторії Одеського морського порту, став фото локацією для місцевих і гостей міста.

Фото: Павло Багмут

Гравці молодіжної збірної команди України з хокею під час відкритого тренування напередодні початку чемпіонату світу з хокею U-20 в Києві.

Фото: Павло Багмут

Оповита туманом Андріївська церква в столиці.