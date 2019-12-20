Експерт розповіла, що таке “тест білборду” та навіщо він дітям

Під час публікації інформації в інтернеті - тексту або фото - дітям потрібно користуватися “правилом білборду” - уявити, що ця інформація знаходиться на великому білборді неподалік їх школи, і подумати, чи їм комфортно, що її всі бачитимуть.

Про це під час круглого столу в Укрінформі зазначила експертка проєкту #stop_sexтинг (Офіс Уповноваженого Президента України з прав дітей) Дар'я Чекалова.

“Коли проводжу заняття з дітьми, кажу: можете забути все, що я казала, але, будь ласка, пам'ятайте про тест білборду. Це коли ви публікуєте будь-що в інтернеті — текст, файл, фотографію — уявіть це надрукованим на великому білборді поруч із вашою школою. Якщо вам комфортно, що цю інформацію бачать ваші однокласники, вчителі, - то це безпечна інформація, це можна публікувати. Якщо ні, - я вам дуже рекомендую цього не робити”, - сказала Чекалова.

В Укрінформі обговорили проблеми протидії торгівлі людьми в Україні / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Також вона порадила підліткам звертати увагу на правила користування певними соцмережами, тому що у деяких випадках там до певного віку реєструватися не можна, до 13 або до 16 років, наприклад.

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"І за цим потрібно слідкувати, бо соцмережі мають відповідно права. А потім, віднайшовши, що ви є молодшими, наприклад, за 13 років, продавати ваші матеріали, ваші фотографії, вони це все прописують”, - уточнила експертка.

Чекалова також радить відключати автоматичну геолокацію і не здійснювати у соцмережах жодних внутрішніх платежів, або принаймні погоджувати такі кроки з батьками.