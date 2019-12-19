Олена Зеленська і Зоряна Скалецька відвідали дитячу лікарню у Боярці

Дружина Президента Олена Зеленська у день Святого Миколая разом з міністром охорони здоров’я Зоряною Скалецькою відвідала Київську обласну дитячу лікарню в місті Боярка.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Під час візиту до лікарні перша леді відвідала відділення неонатології, де перебувають породіллі з передчасно народженими дітьми, та неврологічне відділення", - йдеться у повідомленні.

Як розповіла гостям головна лікарка Галина Міщерська, у відділенні недоношених і патології новонароджених у боксах виходжують діток вагою від 800 грамів. Завдяки використанню сучасних технологій показник смертності малюків – один із найнижчих в Україні.

Олена Зеленська поспілкувалася з мамами новонароджених «поспішайок», як називають діток, котрі народилися передчасно, та подарувала їм спеціальну літературу й засоби для догляду за малечею.

У відділенні неврології, де наразі перебуває 30 дітей, медичні працівники ознайомили першу леді з новими методами лікування й терапії.

Фото: Офіс Президента