Олена Зеленська і Зоряна Скалецька відвідали дитячу лікарню у Боярці
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Під час візиту до лікарні перша леді відвідала відділення неонатології, де перебувають породіллі з передчасно народженими дітьми, та неврологічне відділення", - йдеться у повідомленні.
Як розповіла гостям головна лікарка Галина Міщерська, у відділенні недоношених і патології новонароджених у боксах виходжують діток вагою від 800 грамів. Завдяки використанню сучасних технологій показник смертності малюків – один із найнижчих в Україні.
Олена Зеленська поспілкувалася з мамами новонароджених «поспішайок», як називають діток, котрі народилися передчасно, та подарувала їм спеціальну літературу й засоби для догляду за малечею.
У відділенні неврології, де наразі перебуває 30 дітей, медичні працівники ознайомили першу леді з новими методами лікування й терапії.
Фото: Офіс Президента