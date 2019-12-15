В Україні — другий етап пробного перепису населення

В Україні стартував другий етап пробного перепису населення в рамках підготовки до Всеукраїнського перепису 2020 року.

Про це у Facebook повідомляє Державна служба статистики України.

“Із 14 по 23 грудня відбудеться обхід помешкань переписувачами. В пробному переписі беруть участь мешканці частини Оболонського району Києва та Пісківської ОТГ Бородянського району на Київської області”, - нагадує держслужба статистики.

Біля входу до будинків, куди мають прийти переписувачі буде розміщено плакати з інформацією про пробний перепис населення. Інформаційні листівки також покладуть до поштових скриньок.

Також у держслужбі статистики нагадали, що в переписувача має бути посвідчення з голограмою, планшет та жилет з логотипом перепису. На вимогу мешканців переписувач має пред’явити паспорт.

Учасникам пробного перепису запропонують надати відповіді переписувачу, який має заповнити переписний лист у планшеті. У Держстаті наголосили, що від учасників пробного перепису не вимагатиметься документального підтвердження відповідей, а персональні дані, отримані під час перепису, не підлягають поширенню й використовуватимуться лише у статистичних цілях у зведеному знеособленому вигляді.

Як повідомляв Укрінформ, пробний перепис не ставить за мету визначити кількість населення на обраних територіях. Основне завдання пробного перепису – підготовка до Всеукраїнського перепису, що відбудеться у 2020 році. Зокрема, випробують програму та переписний інструментарій, визначено методи та основні організаційні заходи, апробовано застосування інноваційних технологій, визначено оптимальні дати й тривалість проведення, визначено концепцію технології обробки даних, а також механізми взаємодії органів державної статистики з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Пробний перепис триває з 1 по 26 грудня 2019 року.

Під час пробного перепису населення у кожному приміщенні запишуть усіх осіб, які станом на 00.00 годин 1 грудня 2019 року проживали в ньому, враховуючи й тих, що тимчасово мешкають. З-поміж тих, що постійно мешкають, запишуть також тимчасово відсутніх.

Мешканці територій, що беруть участь у пробному переписі населення, з 1 по 10 грудня (під час інтернет-раунду) мали змогу самостійно заповнити анкету (переписний лист) на спеціальному порталі та завірити її електронним підписом.