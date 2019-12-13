Вбивство Шеремета: суд обиратиме запобіжний захід ветерану АТО Антоненку

Вбивство Шеремета: суд обиратиме запобіжний захід ветерану АТО Антоненку

Укрінформ
Печерський суд Києва об 11.00 почне обирати запобіжний захід ветерану АТО Андрію Антоненку.

Про це повідомили Укрінформу у прокуратурі.

"Печерський суд об 11.00 почне обирати запобіжний захід ветерану АТО Андрію Антоненку", - зазначили в прокуратурі.

Як повідомлялося, 12 грудня ввечері Андрію Антоненку зачитали підозру та ордер на затримання.

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Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи стосовно убивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.

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