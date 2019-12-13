Вбивство Шеремета: суд обиратиме запобіжний захід ветерану АТО Антоненку

Печерський суд Києва об 11.00 почне обирати запобіжний захід ветерану АТО Андрію Антоненку.

Про це повідомили Укрінформу у прокуратурі.

"Печерський суд об 11.00 почне обирати запобіжний захід ветерану АТО Андрію Антоненку", - зазначили в прокуратурі.

Як повідомлялося, 12 грудня ввечері Андрію Антоненку зачитали підозру та ордер на затримання.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи стосовно убивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.