ГПУ взяла на контроль майже 30 проваджень щодо катування людей поліцією

Генеральна прокуратура України взяла на контроль 27 проваджень щодо катувань людей правоохоронцями, розслідування у яких тривалий час не здійснювались або були закриті.

Про це повідомила ГПУ у День прав людини.

"Для підвищення ефективності розслідування злочинів щодо катувань запровадили щоденний моніторинг стану реєстрації та розслідування кримінальних проваджень щодо грубих порушень прав людини з боку правоохоронців. Також взято на контроль 27 проваджень щодо катувань в регіонах. Розслідування в них тривалий час не здійснювались або були закриті без належних підстав", - йдеться у повідомленні.

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Як поінформували у ГПУ, в Державному бюро розслідувань визначено 25 слідчих, які матимуть відповідну спеціалізацію. А в Генеральній прокуратурі раніше був створений Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів, до його складу увійшли 14 прокурорів.

"Вже найближчим часом за участі кращих національних та міжнародних експертів буде проведено спільне навчання слідчих ДБР та прокурорів ГПУ стандартам розслідування порушень прав людини", - зазначають у ГПУ.