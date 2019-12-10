Сенцов став на облік у київському військкоматі

Сенцов став на облік у київському військкоматі

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Укрінформ
Колишній політв’язень Кремля кінорежисер Олег Сенцов став на військовий облік у Києві.

Про це він повідомив у Facebook.

“Оскільки я зараз майже киянин, то пішов і став на військовий облік. Тепер я солдат запасу і якщо щось...” - написав Сенцов.

Він також опублікував видане йому тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Як повідомлялося, Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист, письменник. Лауреат Премії імені Андрія Сахарова за свободу думки, Премії Американського ПЕН імені Барбари Ґолдсміт «Свобода писати», Національної премії України імені Т. Шевченка.

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Був незаконно ув’язнений Російською Федерацією у травні 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі за обвинуваченням в "організації терактів" в окупованому Криму.

7 вересня 2019 року повернувся в Україну у межах обміну між Україною та РФ утримуваними особами.

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