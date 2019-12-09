У Польщі знайшли вбитими двох українців

У населеному пункті Доброславув поблизу міста Пулави Люблінського воєводства на південному сході Польщі з численними ножовими пораненнями шиї й грудної клітки в неділю, 8 грудня, знайдено мертвими двох громадян України.

Як виявилося, вбивство, ймовірно, скоїв 36-річний громадянин України, з яким загиблі працювали у лісовому господарстві, інформує Dziennik Wschodni.

Як зазначає видання, тіла вбитих виявлено в неділю приблизно о 14-й годині (за київським часом). Особа, яка знайшла вбитих українців, відразу повідомила про це поліцію. Місцеві поліцейські швидко виявили ймовірного вбивцю – також громадянина України.

За інформацією представника районної прокуратури у місті Пулави Гжегожа Квіта, особу затримано і з ним проводяться слідчі дії.

За подвійне вбивство громадянину України загрожує 25 років ув’язнення.

Фото: LPU 24