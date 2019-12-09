У Парижі ветерани війни з Росією вимагають не допустити капітуляцію України

У Парижі українські ветерани війни з Росією вимагають недопущення здачі інтересів нашої країни за результатами саміту у нормандському форматі.

Відповідну акцію активісти провели серед міжнародного пулу журналістів, які нині збираються біля Єлисейського палацу, де відбудеться саміт, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми приїхали сюди, щоб висловити занепокоєння, адже відчуваємо небезпеку стосовно того, що буде відбуватися під час нормандських перемовин. Ми хочемо донести усьому світові позицію українців, яка полягає у кількох дуже простих пунктах», - заявив колишній командир полку «Азов» Максим Жорін.

Він наголосив, що неприпустимо на окупованих територіях створювати так звану «народну міліцію», проводити вибори в умовах відсутності контролю над кордоном. «Усе це є критичним для України», - наголосив ветеран.

Він повідомив, що учасники акції, які є ветеранами і Збройних сил, і Національної гвардії, приїхали з України до Парижа спеціально у день проведення саміту, адже ситуація дійсно виглядає загрозливою.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбудеться саміт за участю лідерів Франції, України, Німеччини та Росії.