За матеріалами СБУ цьогоріч посадили чотирьох прокурорів-корупціонерів

За матеріалами Служби безпеки України з початку 2019 року звільнили сімох посадовців в органах прокуратури та засудили чотирьох прокурорів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

“Із початку 2019 року за матеріалами спецпідрозділів по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю розпочато 10 кримінальних проваджень за ознаками ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України; повідомлено про підозру у корупційних правопорушеннях 11 працівникам органів прокуратури, у тому числі 3 керівникам; засуджено 4 прокурорів; звільнено із займаних посад 7 посадовців”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом зловмисники отримали неправомірної вигоди на мільйон гривень.

Так, $2 тисячі вимагав від державного реєстратора начальник однієї із місцевих прокуратур Кіровоградської області за закриття справи щодо незаконного відчуження нерухомості.

За розгляд кримінального провадження за спрощеною процедурою та застосування більш м’якого покарання хотів отримати хабар працівник місцевої прокуратури з Херсонщини.

У $5 тисяч оцінив своє сприяння прокурор Київської місцевої прокуратури. Не безкоштовно він обіцяв звинуваченому у крадіжці киянину змінити реальний термін ув’язнення на умовний строк покарання.

За останні кілька місяців СБУ викрила на хабарах 4 прокурорів у різних регіонах України.

Відразу двох прокурорів місцевої прокуратури викрила СБУ на Полтавщині. За $5 тисяч посадовці обіцяли підприємцю пом’якшити кваліфікацію начебто вчиненого ним злочину.

На Черкащині прокурор «погорів» на хабарі за приховування факту розкрадання бюджетних коштів.

На Запоріжжі прокурор однієї із місцевих прокуратур погрожував фермеру кримінальною відповідальністю за нібито незаконне отримання землі. «Вирішити питання» посадовець пропонував за $10 тисяч.

За скоєні кримінальні правопорушення зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати відповідні посади та конфіскація майна