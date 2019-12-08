Загиблого в Одесі рятувальника представлять до державної нагороди

Рятувальник Сергій Шатохін, який був травмований під час гасіння пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу і помер у лікарні, буде представлений до державної нагороди.

Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час пресбрифінгу в Одесі 8 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Станом на сьогодні (загинуло) 10 осіб: 9 цивільних і один рятувальник, який загинув при виконанні обов’язків. Він буде нагороджений державною нагородою”, - сказав Гончарук.

Він запевнив, що сім’я загиблого рятувальника отримає всю необхідну допомогу.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня в одеській лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін. Він перебував у комі після травм, яких зазнав під час гасіння пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу: коли Шатохін піднімався по пожежній драбині, на нього впала дівчина, яка вистрибнула з п'ятого поверху палаючої будівлі.

Пожежа на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася 4 грудня.

Станом на цей час унаслідок пожежі загинуло 10 осіб. Усього постраждала 31 людина, в лікарнях залишається 9 осіб. Пошуки вісьмох людей тривають.