Гончарук обіцяє державну підтримку рідним загиблих від пожежі в Одесі

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у неділю прибув до Одеси через пожежу у коледжі, в результаті якої на ранок 8 грудня загинули 10 осіб.

Про це він написав у своєму каналі в Telegram.

"Сьогодні ми вшановуємо загиблих унаслідок пожежі. Проте ще 8 людей досі вважаються зниклими безвісти. Рятувальники не припиняють пошуків. Держава надасть повну підтримку в усьому тим, хто втратив рідних", - зазначив глава уряду.

Він нагадав, що уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.

Візит Олексія Гончарука до Одеси / Фото надано пресслужбою Кабінету Міністрів України

"Ми обов’язково розберемося. Результати розслідування — до 20 грудня. Винні понесуть покарання", - наголосив Гончарук.

Він додав, що остання перевірка будівлі коледжу відбулася 5 років тому - у червні 2014-го.

"Тоді виявили основні порушення, а цього року будівля не була навіть серед пріоритетних для перевірки! Це абсолютно неприпустимо!!" - підкреслив Прем'єр.

Він додав, що за дорученням Президента, до 10 січня уряд проведе повну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки всіх дитячих садків, шкіл, вишів, гуртожитків, закладів охорони здоров’я, транспортної інфраструктури. Україна матиме глобальну стратегію протипожежної безпеки всієї країни.

За його словами, життя українців не має бути під ризиком. "Безпека людей - це пріоритет №1", - зазначив Гончарук.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня згоріла будівля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, внаслідок пожежі станом на 8 грудня загинуло 10 осіб. Поліція розпочала кримінальне провадження і готується оголосити підозру двом особам, яким інкримінує скоєння злочинів, що призвели до людських жертв і майнових збитків.

На засіданні обласної комісії з ТЕБ і НС стало відомо, що порушення правил протипожежної безпеки інспектори Приморського відділу ДСНС виявили ще під час перевірки у 2014 році. До попереднього директора коледжу було застосовано штрафні санкції, однак приписи інспектора про усунення порушень правил протипожежної безпеки не було виконано.