Гончарук наполягає на звільненні очільників ДСНС Одещини
Про це Гончарук заявив під час брифінгу в Одесі 8 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Я звернувся сьогодні до керівництва Державної служби надзвичайних ситуацій для того, щоб відсторонити, а потім і звільнити керівника Одеської ДСНС та відповідно заступника відповідального за профілактику”, - підкреслив Гончарук.
Він додав, що також сьогодні було прийнято рішення про звільнення керівника департаменту освіти Одеської державної обласної адміністрації.
“Людина, яка відповідала за навчальну частину в області, вона з певних причин не справилася зі своїми обов’язками. Там не були оформлені необхідні документи для того, що коледж міг нормально отримати фінансування на капітальні видатки”, - розповів Прем’єр-міністр.
Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
Станом на 8 грудня відомо про 10 осіб, які загинули внаслідок пожежі. Пошукові роботи на згарищі продовжуються. Постраждала 31 людина. В лікарнях зараз залишаються 9 осіб.