Гончарук наполягає на звільненні очільників ДСНС Одещини

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук звернувся до голови Державної служби надзвичайних ситуацій України з проханням відсторонити, а надалі звільнити з посади керівника Головного управління ДСНС в Одеській області та його заступника.

Про це Гончарук заявив під час брифінгу в Одесі 8 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я звернувся сьогодні до керівництва Державної служби надзвичайних ситуацій для того, щоб відсторонити, а потім і звільнити керівника Одеської ДСНС та відповідно заступника відповідального за профілактику”, - підкреслив Гончарук.

Він додав, що також сьогодні було прийнято рішення про звільнення керівника департаменту освіти Одеської державної обласної адміністрації.

“Людина, яка відповідала за навчальну частину в області, вона з певних причин не справилася зі своїми обов’язками. Там не були оформлені необхідні документи для того, що коледж міг нормально отримати фінансування на капітальні видатки”, - розповів Прем’єр-міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

Станом на 8 грудня відомо про 10 осіб, які загинули внаслідок пожежі. Пошукові роботи на згарищі продовжуються. Постраждала 31 людина. В лікарнях зараз залишаються 9 осіб.