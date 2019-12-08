В Україні день жалоби за загиблими під час пожежі в Одесі

В Україні 8 грудня оголошено днем жалоби за загиблими під час пожежі в Одесі.

Відповідний указ підписав Президент України Вололимир Зеленський 7 грудня.

"У зв'язку із трагедією, що сталася в м.Одеса внаслідок пожежі 4 грудня 2019 року та призвела до людських жертв, з метою вшанування пам'яті загиблих постановляю: ... Оголосити в Україні 8 грудня 2019 року днем жалоби", - йдеться у документі.

Зазначається, що на всій території України сьогодні має бути приспущений Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також скасовані розважально-концертні заходи, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Поліція розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.

На ранок неділі виявлено тіла 9 загиблих, у лікарні помер рятувальник.

фото: Кравченко Станіслав, Народна правда