Звіробій у ДБР, пожежа в коледжі та свято війська

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Ніна Ляшонок

Вранці 4 грудня на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. На момент написання матеріалу, з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих, таким чином загальна кількість загиблих під час пожежі зросла до чотирьох людей. Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача й навмисний підпал.

Фото: Юлій Зозуля

У ніч на 30 листопада у Дніпровському районі Києва двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку та викрали близько 250 тисяч гривень. Правоохоронці менш ніж за добу затримали підозрюваних: 39-річного іноземця й 33-річного киянина, раніше судимого за зберігання наркотиків. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Фото: Олена Худякова

У п’ятницю, 6 грудня, українці відзначають День Збройних сил України. Він присвячений всім видам військ у складі ЗСУ. Зараз до них входять Сухопутні війська, Повітряні та Військово-морські сили, а також Десантно-штурмові війська і Сили спеціальних операцій. Це день вдячності тим, хто захищає життя українців та власну країну, а також вшанування пам'яті полеглих бійців. На фото: військовослужбовці роздивляються експонати виставки Українського інституту національної пам'яті "Українське військо: 1917-1921", присвяченої збройним формаціям доби Української революції, біля будівлі Головпоштамту в Києві.

Фото: Олена Худякова

На початку тижня волонтерка Маруся Звіробій, справжнє ім'я якої Олена Біленька, прийшла до Державного бюро розслідувань, куди її викликали на допит. Позаяк, за словами речниці ДБР Анжеліки Іванової, до слідчого на допит Маруся Звіробій не з'явилася, її викличуть повторно. Напередодні слідчі ДБР і спецпризначенці СБУ провели обшук у помешканні учасниці АТО і волонтерки. Вони разом із народним депутатом Софією Фединою є фігурантами справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента. Йдеться про спільне відеозвернення Звіробій і Федини, яке вони записали 26 жовтня.

Фото: Альона Николаєвич

Тим часом зима прийшла за розкладом – із похолоданням і снігом.

Фото: Юлія Овсяннікова

Разом із приходом зими в Україні розпочалися приготування до новорічно-різдвяних свят. Біля Софії Київської вже чепурять головну ялинку країни.

Фото: Сергій Пустовіт

Регіони також не пасуть задніх у створенні святкової атмосфери. На фото – комунальники встановлюють ялинку в Полтаві.

Фото: Олена Худякова

На фінішну пряму вийшло будівництво Шулявського мосту в Києві. У середу, 4 грудня, голландські фахівці перемістили готові прогони 0-1 та 1-2 шляхопроводу в проєктне положення, з’єднавши їх із прогоном над проспектом Перемоги. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, рух мостом планують відкрити наприкінці цього року.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Павло Багмут

Президент України Володимир Зеленський під час нагородження військовослужбовців з нагоди 28-ї річниці Збройних сил України у Києві.

Фото: Данііл Шамкін

Народний депутат Олександр Дубінський сидить у кріслі прем'єра в урядовій ложі парламенту.

Фото: Данііл Шамкін

Прибиральниця в сесійній залі Верховної Ради.

Фото: Данііл Шамкін

Правоохоронці біля Офісу Президента України під час акції Правого сектору, приуроченої до шостої річниці початку Революції гідності, в Києві.

Фото: Дмитро Смольєнко

Учасники урочистої церемонії складання присяги новобранцями Національної гвардії України на майдані Героїв біля Запорізької ОДА.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

Учасники фестивалю українського народного танцю "Гопакфест" у Харкові.

Фото: Андрій Скакодуб

Чоловік займається спортом на території оновленого легкоатлетичного манежу Київської міської школи вищої спортивної майстерності на Березняках.

Фото: Дмитро Смольєнко

Учасник Mars Williams Quintet під час виступу в Запоріжжі.

Фото: Сергій Гудак

Жінка везе дитину на санчатах набережною Незалежності під час снігопаду в Ужгороді.

Фото: Сергій Гудак

Водій вантажівки, що стоїть у черзі до пункту пропуску "Тиса", що на українсько-угорському кордоні, біля села Тийглаш на Закарпатті.

Фото: Юлія Овсяннікова

Скульптура, представлена на виставці проектів, що були реалізовані за підтримки Українського культурного фонду у 2019 році, в Києві.

Фото: Микола М'якшиков

Гігантська синя рука авторства румунського скульптора Богдана Раци, яка символізує дружбу і спілкування, надію і людяність, у Дніпрі.