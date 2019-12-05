Суд арештував колишнього колегу Труби, застава - понад 2 мільйони

Про це повідомляється у Фейсбуці ВАКС.

“Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та обрав запобіжний захід ексначальнику Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 130 100 грн”, - йдеться у повідомленні.

Запобіжний захід підприємцю, якого затримали разом із ексначальником Головного слідчого управління ГПУ, ще обиратимуть сьогодні, 5 грудня.

Як повідомлялося, 3 грудня детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Ігоря Щербину і підприємця, які хотіли дати 75 тис дол хабара керівнику Державного бюро розслідувань.

За версією слідства, колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тис дол. неправомірної вигоди, нібито, для подальшої передачі директору ДБР. Очільник ДБР в обмін на гроші, начебто, мав закрити кримінальне провадження, що розслідує територіальне управління цього органу щодо дій згаданої компанії. Згодом детективи повідомили затриманим про підозру.

Директор ДБР Роман Труба заявив, що дізнався з новин, що нібито його колишній колега з "часів ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень у ДБР, і це кримінальне провадження розслідує НАБУ".

4 грудня САП подала до суду клопотання про обрання Щербині запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 3,6 млн грн застави.