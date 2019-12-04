САП вимагатиме арешту для колишнього колеги Труби, застава - 3,6 мільйона

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме Антикорупційний суд обрати для затриманого колишнього начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Ігоря Щербини запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3,6 млн грн.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар відомства Ольга Постолюк.

“САП подала до суду клопотання про обрання Щербині запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 3,6 млн грн застави”, - сказала вона.

Наразі суд іще не визначив час обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури і підприємця, які хотіли дати 75 тис. дол хабаря керівнику Державного бюро розслідувань.

За версією слідства, колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тис. дол. неправомірної вигоди нібито для подальшої передачі директору ДБР. Очільник ДБР в обмін на гроші начебто мав закрити кримінальне провадження, що розслідує територіальне управління цього органу щодо дій згаданої компанії.

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Як стало відомо агентству з власних джерел, затримали колишнього керівника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину.

Згодом детективи повідомили затриманим про підозру.

У своєму Telegram-каналі директор ДБР Роман Труба написав, що дізнався з новин, що нібито його колишній колега з "часів ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень у ДБР, і це кримінальне провадження розслідує НАБУ".