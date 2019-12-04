У Варшаві почалася міжнародна конференція про майбутнє ЗМІ

Міжнародна конференція про сучасні виклики для ЗМІ під назвою “Медіа майбутнього” за участю керівників інформагентств країн Європи, зокрема й генерального директора Укрінформу Олександра Харченка, розпочалася в середу у Варшаві.

На конференції обговорюються ключові тенденції інформаційних медіаринків та роль ЗМІ і протидії фейковим новинам, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Поговорімо сьогодні про майбутнє ЗМІ, оскільки реалії часу показують, що тема є дуже важливою й актуальною”, - заявив під час відкриття конференції президент польського агентства РАР, яке організувало конференцію, Войцєх Сурмач.

Міністр цифрових технологій Польщі Марек Загурський зазначив, що перед ЗМІ сьогодні постають численні виклики: зміна системи комунікації між ЗМІ та суспільством, а також масове поширення дезінформації.

Як наголосив міністр, у Польщі 84% суспільства черпає інформацію зі смартфону, для них інтернет є одночасно телебаченням, радіо та газетами, що є викликом для існування традиційних ЗМІ.

“Змінюється вся система комунікації. Змінюються не тільки доступ, але й джерела інформації, змінюється спосіб черпання інформації”, - підкреслив Загурський.

Він додав, шо одним із викликів є персоніфікація, коли кожен може мати своє телебачення чи сайт, і це явище розширюватиметься.

“Як себе знайдуть у цьому традиційні ЗМІ? Чи нам загрожує глобалізація, чи регіональні ЗМІ збережуть себе і свою ідентичність?” - зауважив польський міністр.

Дуже важливим питанням для функціонування ЗМІ він назвав боротьбу з дезінформацією.

Читайте також: В Укрінформі презентували журнал про київського мецената Гладинюка

“Уcі, хто генерує дезінформацію, хочуть змінювати реальність. Ми маємо ефективно захиститися і побудувати відповідні стандарти інформації, адже погана інформація розходиться негайно, а хороша інформація розповсюджується дуже повільно”,- наголосив польський міністр.

Дуже важливим питанням він назвав також функціонування соціальних ЗМІ і захист інтелектуальної власності.

Загурський підкреслив, що ЗМІ мають залишатися простором свободи, і необхідно зробити усе можливе, щоб це забезпечити.

Фото: Юрій Банахевич