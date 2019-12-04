Аваков: Майже 39% працівників системи МВС - жінки

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, майже кожна п'ята жінка, яка працює в системі МВС, обіймає керівну посаду.

Про це Аваков розповів на конференції Української асоціації представниць правоохоронних органів (УАППО), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в системі МВС кількість жінок становить майже 39%. І майже кожна п'ята з них працює на керівній посаді", - сказав міністр.

На його думку, ці цифри свідчать про те, що МВС готове до викликів часу.

Аваков також наголосив: він пишається тим, що "наші жінки об'єдналися в асоціацію", яку визнали на міжнародному рівні.

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УАППО – це громадська організація, яка об’єднує жінок та чоловіків з різних правоохоронних агенцій. Її мета – впровадження гендерної рівності та надання рівних прав і можливостей для жінок та чоловіків у правоохоронних органах.

Фото: Арсен Аваков, Facebook