Естонський експерт: Головна вразливість України - відсутність довіри у суспільстві

Виконавчий директор Міжнародного центру оборони і безпеки (ICDS, Естонія), керівник програми «Стійка Україна» Дмитро Теперик вважає відсутність довіри у суспільстві однією з головних вразливостей України.

Про це Теперик заявив в інтерв'ю Укрінформу, розповідаючи про програму, в рамках якої естонські експерти досліджують невійськові загрози національній та міжнародній безпеці.

В контексті створення стійких міждисциплінарних горизонтальних зв'язків на регіональному рівні для протистояння загрозам нацбезпеки Теперик сказав, що цього немає в Україні, «оскільки відсутня довіра. Тому що ніхто нікому не те, що не вірить, а навіть - не довіряє. Рівень довіри до різних інституцій влади в Україні - надзвичайно низький. Виняток - це Збройні сили України і Церква частково. Рівень довіри до журналістики - теж низький. Тотальна недовіра - це те, що перешкоджає».

Відповідаючи на запитання, звідки воно береться, естонський експерт сказав: «Ми наразі не будемо заглиблюватися вглиб історії, що у нас - пострадянське суспільство, а в Радянському Союзі не було прийнято довіряти владі ... Це нас вже не стосується, покоління змінилися. Частина історії Естонії - теж пострадянська, але ми своїй владі довіряємо. Тут є питання: чому ми можемо довіряти своїй владі, а в Україні ви не можете довіряти своїй? Тому що українська влада щось робить не так, плюс постійно є спроби цю владу дискредитувати. Це робить, звичайно, опозиція, але не варто забувати, що це роблять також і вороги, спецагентура Російської Федерації. Наприклад: багато у Західній Європі повірили, що немає більш корумпованої держави у світі, ніж Україна. Що це таке? Це - дискредитація України. Цілеспрямована. І подекуди вона зроблена руками журналістів - адже у засобах масової інформації постійно мусуються і тримаються штучно на порядку денному такі теми. І оскільки вони спеціально підсвічуються, виникає уявлення, що це і є найголовніша проблема. Це, у свою чергу, дискредитує владу, до неї падає довіра і, як наслідок, маємо те, що люди між собою не хочуть взаємодіяти. А без цього стійкість побудувати ніяк неможливо».

ICDS аналізує невійськові загрози національній та міжнародній безпеці (т.зв. «м'якій безпеці»), а також шляхи для створення міцних основ національної стійкості. В Україні ICDS реалізує довгострокову програму з розвитку співробітництва «Стійка Україна», у рамках якої поточного року на південному сході України було проведено глибинне дослідження, спрямоване на вивчення стану комунікаційної, інформаційної та кібербезпеки в українських регіонах.