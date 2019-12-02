Сущенко подарував свої картини Посольству України у Бельгії

Колишній політв’язень Кремля кореспондент Укрінформу Роман Сущенко на зустрічі з представником України при ЄС Миколою Точицьким подарував українському диппредставництву авторські репродукції картин, написані ним у в’язниці.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, візит Сущенка до Брюсселя організований за сприяння Посольства України в Королівстві Бельгія та дав йому можливість безпосереднього спілкування з українським дипломатичним корпусом, представниками європейських інституцій, включаючи Європейську службу зовнішніх справ та Європарламент.

«Таке спілкування є дуже необхідним усім нам. Воно нагадує, що люди, які все ще перебувають у російський неволі, продовжують страждати і боротися за Україну. Вони виявляють патріотизм, мужність і самовідданість. Тож ми будемо й надалі привертати увагу європейців до наших громадян, безневинно, за власні переконання, засуджених кремлівським режимом. Європа може і повинна сказати своє вагоме слово у захисті цих людей та у стримуванні агресора. Адже ці українці, як і наші солдати на фронті, виборюють для України ті самі цінності, на яких тримається весь Європейський Союз», - зауважив на зустрічі Точицький.

У свою чергу Сущенко розповів про зусилля, яких він разом із іншими колишніми політв’язнями Кремля докладає для визволення українців, які все ще перебувають у російському полоні – як в окупованому Криму та в непідконтрольних уряду окремих районах Донецької та Луганської областей, так і в самій Росії.

«Тільки за офіційними даними їх 115 - українців, кримських татар - всіх громадян України, які залишаються у російських тюрмах. Ці люди є заручниками, яких Кремль захопив, щоб тиснути на Україну. Кожен день у неволі - він є вкраденим у цих людей, у їхніх родин, у дітей, які позбавлені можливості бачитися з батьками. Ми, ті, хто щойно отримав волю, у тому числі завдяки європейській солідарності, це розуміємо, як ніхто інший. Саме тому ми будемо продовжувати домагатися звільнення всіх українських політв’язнів, які були кинуті за російські грати свавільно і безпідставно, з порушенням усіх можливих норм міжнародного права та презумпції невинуватості», - сказав колишній в'язень Кремля.

Кореспондент Укрінформу Роман Сущенко презентував свої твори Посольству України у Бельгії / Фото: Дмитро Шкурко, Укрінформ

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 12 вересня Верховний суд РФ визнав це рішення законним.

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбулося взаємне звільнення утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.