Звіробій прийшла на допит у ДБР

Волонтерка і блогер Маруся Звіробій прийшла на допит до Державного бюро розслідування у справі, порушеній за фактом погроз Президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, допит волонтерки запланований на 11-ту годину. Звіробій прибула на допит у супроводі свого адвоката. Під стінами відомства зібралися її прихильники, представники Нацкорпусу, Нацгвардії, а також представники поліції діалогу.

Як повідомлялося раніше, слідчі ДБР і спецпризначенці СБУ провели обшук у помешканні учасниці АТО і волонтерки Марусі Звіробій. Вона разом з народним депутатом Софією Фединою є фігурантами справи, порушеної за фактом їх висловлювань на адресу Президента. Йдеться про спільне відеозвернення Звіробій і Федини, яке вони записали 26 жовтня.