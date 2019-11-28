Обшуки у Звіробій: в “ЄС” шоковані діями правоохоронців

Обшуки Державного бюро розслідувань у помешканні волонтера Марусі Звіробій є частиною політичних репресій.

Про це йдеться у заяві політичної партії “Європейська Солідарність”

“Наступ на Звіробій – це не лише реакція на її критичні зауваження щодо відступу на фронті. Це – частина політичних репресій, якими влада марно сподівається призупинити турбопадіння довіри з боку виборців, розчарованих її нездатністю виконати жодну зі своїх передвиборних обіцянок”, – наголошують у політсилі.

При цьому в партії "шоковані неспівмірною реакцією правоохоронних органів" на заяву Марусі Звіробій.

“Спецпідрозділ «Альфа» – це явно занадто для обшуку вдома у жінки-волонтера. Це принизливо для самих правоохоронців. Їх тренували явно не для цього. Три танки чи три БТРи логічно би доповнили три автобуси «Альфи» у цій феєричній спецоперації”, – підкреслили в “Євросолідарності”.

Як повідомляв Укрінформ, службовці Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуком до помешкання Марусі Звіробій.

Раніше ДБР направило до ГПУ проєкт підозри народному депутату від "Європейської солідарності" Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій, яким інкримінують погрозу вбивством на адресу Президента Володимира Зеленського.

Федина та Звіробій, коментуючи висловлювання Зеленського у Золотому під час спілкування з ветеранами АТО 26 жовтня, заявили про неприпустимість такої поведінки Президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та висловлювали припущення, що на передовій "ненароком може вибухнути граната, а ще там обстріли бувають".

Сама волонтерка Маруся Звіробій, справжнє ім'я якої Олена Біленька, заявила, що під час обшуків працівники ДБР у неї вилучили блокнот, зброю, яка була зареєстрована, і мобільний телефон.

Водночас у партії "Європейська солідарність" розцінюють кримінальну справу проти Федини як політичне переслідування.