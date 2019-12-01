На Банковій пройшла акція, присвячена річниці масових протестів у Києві

Активісти провели під Офісом Президента акцію "День провокатора", присвячену шостій річниці масових протестів у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Участь у заході, організованому представниками націоналістичних організацій, взяли близько 50 осіб. Серед спікерів акції були Юрій Капля (учасник подій 1 грудня 2013 року, ветеран полку "Азов", начальник штабу ВГО "Національні Дружини"); Микола Кравченко (учасник Революції Гідності, дослідник новітньої історії України, ветеран полку "Азов").

Метою акції було "показати владі, що революційний запал зберігся". Організатори влаштували під Офісом Президента імпровізовану виставку символів боротьби 1 грудня, а також фотовиставку.

Охорону ОП забезпечували кілька десятків нацдружинників, чергувала поліція діалогу.

Фото: censor.net.ua