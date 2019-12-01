Відсьогодні зростає мінімальна пенсія

У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму Пенсійний фонд України з 1 грудня перераховує пенсії.

Про це йдеться на сторінці ПФУ у Facebook.

"Пенсійний фонд України здійснить перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для українських громадян літнього віку", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідна норма передбачена законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

Так, розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн до 1638 грн.

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У ПФУ зауважують, що перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Фонду.