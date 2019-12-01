Антикорупційний суд відмовився від справи "діамантових прокурорів"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 22 листопада повернула справу "діамантових прокурорів" Олександра Корнійця і Володимира Шапакіна на розгляд в Голосіївський районний суд Києва.

Про це пише "Судовий репортер" з посиланням на матеріали судового реєстру.

Справа три роки розглядалася в Голосіївському райсуді, але в кінці вересня він вирішив передати матеріали в новостворений ВАКС.

У липні 2015 року, на момент можливого вчинення злочину, НАБУ ще не здійснювало свої функції і справу розслідувала Генпрокуратура. Проте суд взяв до уваги, що прокурори Володимир Шапакин і Олександр Корнієць перебували на високих посадах в органах прокуратури, а сума інкримінованої ним неправомірної вигоди перевищує 500 прожиткових мінімумів.

Після повернення до Голосіївського суду обвинувальний акт почнуть розглядати заново.

Нагадаємо: згідно з матеріалами кримінальної справи, у 2015 році громадянин Рак передав $150 тис. доларів Валерію Гибаленко, який був знайомий з "діамантовими прокурорами" - тодішнім заступником прокурора Київської області Олександром Корнійцем та першим заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимиром Шапакіним.

6 липня 2015 року Шапакіна і Корнійця затримали в будівлі Головного слідчого управління. При обшуку вдома у Корнійця були знайдені 35 пакетів з діамантами, що дало привід ЗМІ охрестити цю справу справою "діамантових прокурорів".