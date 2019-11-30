Цього року в ДТП загинули понад 2700 українців

Протягом січня - жовтня поточного року в Україні сталося майже 130 тис. автопригод, у яких загинули понад 2700 осіб.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує пресслужба МВС.

“Майже 130 тисяч ДТП за 10 місяців цього року, це понад 26 тисяч 700 травмованих людей… І на превеликий жаль, 2716 людей загинули на наших дорогах цього року”, - розповів Білошицький.

Окрім того, за його словами, торік поліція виявила 63 тисячі водіїв, які кермували без прав.

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У зв'язку з цим Білошицький наголосив, що безпека дорожнього руху - це комплексне питання, яка залежить від дуже багатьох чинників.