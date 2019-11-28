В Україні хочуть припинити будівництво “радянських” шкіл

Через півтора роки при проєктуванні шкіл, навчальних закладів будуть використовуваnи сучасні підходи та безпечні інноваційні матеріали.

Про це у Facebook написала представник уряду у Верховній Раді Олена Шуляк.

"Нещодавно ми підготували і проголосували за законопроєкт №1052 про запровадження параметричного методу в будівництві. Тому вже за 1,5 роки (до того часу в Україні оновлять всі підзаконні правові акти та ДБН-и) наші проєктувальники використовуватимуть сучасні підходи до створення об'єктів, а також інноваційні матеріали, що є не лише якіснішими, а й безпечнішими", - написала Шуляк.

За ії словами, це має змінити усталені традиції будівництва навчальних закладів за традиційно застарілими радянським зразками.