Держбюро розслідувань викрило на хабарах працівників СБУ

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили працівників Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки на отриманні хабарів від підприємців.

Про це написала у Facebook заступник директора відомства Ольга Варченко.

“У фокусі уваги Державного бюро розслідувань знову опинилися працівники СБУ. А конкретно – працівники Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ”, - написала вона.

За попередньою версією слідства, працівники згаданого Департаменту систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підприємців за обіцянки не складати протокол про виявлені порушення та не давати хід справам. З кожного підприємця правоохоронці вимагали від 20 до 300 тисяч гривень. Отримані гроші відмивали через низку підконтрольних підприємств. ДБР вже провело обшуки у приміщеннях ДОДТЛ та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження.

Правоохоронці встановили, що перший заступник начальника ДОДТЛ СБУ давав своїм підлеглим – керівникам управлінь та відділів - перелік підприємців, у яких необхідно вимагати гроші. Потім давав чітку команду – тиснути морально доти, доки не сплатять визначену суму. Гроші, які деякі підприємці погоджувалися сплатити, вони переказували на рахунки благодійного фонду, після чого, за вказівкою керівництва ДОДТЛ, кошти перераховувались на підконтрольні правоохоронцям підприємства. Частина коштів проходила за документами як оплата за здійснення низки ремонтних робіт в адміністративних будівлях ДОДТЛ СБУ, закупівля будівельних матеріалів та зарплата ремонтників, решту – готівкою передавали посадовцям ДОДТЛ, задіяним у схемі.

Наразі у ДБР готують повідомлення про підозру працівникам СБУ. Їм інкримінують порушення ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).