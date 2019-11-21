Конкретної дати скасування призову поки немає - Загороднюк

Конкретної дати скасування призову в армію й переходу на контрактну армію, поки що немає.

Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Лівому берегу.

"Ні, поки що ні. Але я сподіваюся, що ми їх (дати - ред.) незабаром озвучимо. Це не буде відразу, призов спочатку буде просто зменшено, і це, до речі, дуже добре узгоджується з територіальною обороною. По суті, при нормальному розвитку територіальної оборони не буде необхідності у призові", - заявив Загороднюк.

На думку міністра, більш ефективний шлях для України - це створення потужної територіальної оборони.

"Як би ми успішно не реформували 250 тисяч осіб, цього недостатньо. І це при тому, що ми хочемо "вбити" призов, це наш план. Тому нам потрібно розвивати територіальну оборону", - заявив міністр, додавши, що формально вона є, проте не така, як хотілося б.

За словами Загороднюка, головне завдання тероборони - зробити життя окупантів настільки нестерпним, щоб вони відмовилися від ідеї окупації. "Якщо заходить окупант, на нього за кожним кутом має чекати людина з автоматом або з чим завгодно, щоб ворог не міг розслабитися ні на секунду. Це наше завдання", - підкреслив міністр.

Як повідомлялося, раніше Загороднюк заявив, що позиція держави і його особисто полягає у тому, щоб скасувати призов на військову службу.