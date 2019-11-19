Міносвіти планує ліквідувати чергу в дитсадки до 2024 року

Міністерство освіти та науки хоче до 2024 року ліквідувати чергу в дитячі садочки, зокрема протягом 2020 року створити ще 100 закладів дошкільної освіти по всій Україні.

Про це на публічних консультаціях з громадськістю, які розпочалися в Києві, сказала заступник міністра освіти та науки Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“До кінця 2020 року ми хочемо створити ще 100 нових дошкільних закладів. Зараз області подають перелік тих закладів, які вони вважають для себе пріоритетними. Загалом до кінця 2024 року ми маємо закінчити з поняттям черги в дошкільні заклади”, - сказала Мандзій.

Вона зазначила, що зараз в жодному регіоні України немає стовідсоткового охоплення дітей віком від 3 до 5 років дошкільною освітою. За словами Мандзій, кроки по розв'язання цієї проблеми мають бути різними в містах і в невеликих містечках чи селах, тому міністерство буде розглядати різні форми надання дошкільної освіти — приватні дитсадки, збільшення кількості груп короткого перебування в дошкільних закладах, створення дошкільних закладів на базі закладів освіти, центрів раннього розвитку тощо.

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Окрім цього, вона наголосила, що одним з питань, які МОН вирішуватиме наступного року, буде зміна статусу працівників дошкільних закладів освіти.

“Ми зараз працюємо над тим, що змінити фінансування, оплату праці педпрацівників, маємо відповідне доручення уряду. Думаю, що цю ситуацію до кінця 2020 року ми вирішимо”, - сказав Мандзій.

За даними МОН, в Україні налічується 14,9 тисячі закладів дошкільної освіти, які відвідує 1,3 млн дітей віком від 3 до 5 років, що складає 74% охоплення дітей дошкільною освітою.