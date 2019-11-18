Лише один з чотирьох батьків моніторить комп'ютер дитини

Засоби моніторингу та фільтрації на комп'ютерних пристроях дітей використовують лише 25% батьків, решта або свідомо цього не роблять, або не знають про їхнє існування.

Про це заявив на брифінгу у понеділок, 18 листопада, Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як показало дослідження, 58% батьків зазначають, що їхні діти активно користуються інтернетом, але лише 25% використовують сервіси моніторингу та фільтрації на пристроях дітей. Тобто лише один із чотирьох батьків використовує якісь засоби, решта або свідомо їх не використовують, або взагалі не знають, що такі засоби існують, а 42% батьків не вміють цього робити", - сказав Кулеба.

Він також поінформував, що 23% батьків визнали, що їхні діти мали проблеми, пов'язані з користуванням інтернет-мережею, при цьому 85% батьків не знають, куди звернутися у разі виникнення таких проблем.

Водночас Кулеба звернув увагу на те, що, як показало опитування дітей, 70% із них розраховують на захист батьків у разі виникнення такої проблеми.

"Тому сьогодні досить гостро постає питання необхідності вирішувати ці проблеми на законодавчому рівні", - вважає Уповноважений Президента України з прав дитини.

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Кулеба поінформував, що дослідження проводилося спільно з Міжнародним союзом електрозв’язку, опитано понад 5 тисяч дітей і 5,5 тисячі батьків, а його повні результати незабаром будуть опубліковані.

Як повідомлялося, 18 листопада відзначається Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.