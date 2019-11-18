Кожна третя дитина в Україні “підсіла” на Інтернет

Після спілкування в мережі Інтернет 30 % дітей погоджувалися зустрітися з незнайомцями у реальному житті.

Про це розповів уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба на брифінгу «Як захистити дитину від сексуального насильства», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дослідження показало, що 30 % дітей погоджувалися зустрітися з дорослою людиною, не тільки з дорослою, взагалі з людиною, яку ніколи в житті не бачили, оффлайн після спілкування в інтернеті”, - зазначив він.

Крім того, Кулеба підкреслив, що 70 % дітей переконані, що знають Інтернет краще і більше, ніж батьки, а 67 % бачили те, що їх засмучувало — зображення або повідомлення.

Уповноважений Президента підкреслив, що загалом 35 % дітей використовують Інтернет заради соціальних мереж, тобто, за його словами, кожна третя дитина досить “серйозно сидить в Інтернеті”, у соціальних мережах.

“І дослідження показують, що майже 80 % дітей перебувають в Інтернеті від години до шести годин, 30 % - від трьох до шести годин”, - додав він.

Кулеба поінформував, що дослідження проводилося спільно з Міжнародним союзом електрозв’язку, опитано понад 5 тисяч дітей і 5,5 тисяч батьків, а його повні результати незабаром буде опубліковано.

Як відомо, 18 листопада відзначається Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.