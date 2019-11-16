МВС за підтримки США розширює інститут капеланства — Аваков

Служба військового духовенства, що вже створена в Національній гвардії та Держприкордонслужбі, незабаром буде поширена і на Національну поліцію України.

Про це повідомив під час зустрічі з капеланами силових структур США міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якого цитує департамент комунікації МВС України.

Міністр підкреслив, що багато працівників органів системи МВС є учасниками бойових дій, і в умовах війни на сході і майбутнього миру роль церков дуже вагома.

“У Нацгвардії впроваджено структуру капеланського служіння, яка відповідає структурі більшості військових формувань багатьох країн світу. Ми ввели у батальйонах штатні посади військових священиків. На випадок, коли гвардієць виконує бойові завдання у польових умовах, ми розробили та виготовили мобільний комплекс духовної підтримки”, - розповів Аваков.

Водночас міністр додав, що такої допомоги потребують не тільки бійці Національної гвардії.

“В середньому, поліцейський стає свідком близько 200 критичних ситуацій за свою кар’єру. Правоохоронцям теж потрібна допомога і підтримка, саме тому капеланська діяльність буде розширена, у тому числі, й на поліцію”, - зазначив він.

Аваков також наголосив на необхідності створювати групи професійної консультації, мережі капеланів, що завжди будуть готові прийти на допомогу, а також підвищувати обізнаність працівників з цього питання і створювати доступні програми для підтримки психічного здоров’я.

Своєю чергою, капелани силових структур США висловили готовність допомогти зміцнити інститут капеланства в Україні.

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Вони також поділилися досвідом своєї країни і розповіли про програму підтримки поліцейських Peer support, яка полягає в тому, що одні поліцейські можуть довіритися іншим. У рамках програми було створено неформальні групи і мережі родин поліцейських, аби вони могли ділитися власним досвідом і шукати підтримки серед тих, хто їх найкраще розуміє. З належною підготовкою і навчанням групи Peer Counseling можуть самі долати свої проблеми у межах спільноти.

Нагадаємо, нещодавно міністр внутрішніх справ провів зустріч зі Всеукраїнською радою церков та обговорив питання розширення капеланської діяльності.

Фото: Юлії Бабіч.