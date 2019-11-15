СБУ затримала на Київщині одного з ватажків ІДІЛ

СБУ в результаті спільної спецоперації з Міністерством внутрішніх справ Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США затримала на Київщині одного з ключових ватажків терористичної організації "Ісламська держава".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Правоохоронці затримали злочинця у столичному регіоні поблизу приватного будинку, де він проживав. Проведена портретна експертиза довела, що затриманий іноземець дійсно є розшукуваним лідером "Ісламської держави", - йдеться у повідомленні.

За отриманими даними, з 2012 року громадянин Грузії на прізвисько "Аль Бара Шишані" обіймав посаду аміра джамаату "Ахадун Ахат" у провінції Латакія Сирійської Арабської Республіки. У 2013 році він зайняв одну із вищих посад у "ІДІЛ" ‒ заступника військового аміра, відомого як "Абу Умар аш-Шишані". У 2016 році, після ліквідації останнього, "Аль Бара Шишані" виїхав до Туреччини, де продовжив координувати діяльність терористичної організації.

Улітку 2018 року терорист, за даними СБУ, незаконно прибув до України, використавши підроблений паспорт. На підставі фальшивих документів йому вдалося легалізуватися на території України.

За наявною інформацією, перебуваючи в Україні, терорист продовжував координувати діяльність спеціальних осередків "ІДІЛ", так званих "Амніятів". Зараз терорист знаходиться під екстрадиційним арештом.

Перевіряється інформація щодо його причетності до вчинення злочинів на території України, додали в СБУ.