МКМС пропонує створити організацію, яка слідкуватиме за стандартами у ЗМІ

В Україні має бути така організація, яка розробить для журналістів рекомендації щодо професійних стандартів та етики й слідкуватиме за їх дотриманням, а також захищатиме працівників ЗМІ.

Таку думку висловив перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук під час публічної дискусії в Укрінформу на тему: “Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації (маніпуляції та фейків)”.

“Суперважливим елементом є незалежна самоврядна журналістська організація, яка буде важливим стейкхолдером. Крім того, мають бути затверджені стандарти журналістської етики”, - сказав Максимчук.

За його словами, така організація не тільки опікуватиметься питанням дотримання журналістських стандартів, контролюватиме дотримання критеріїв достовірності новин, підтверджуватиме статус журналіста, а й працюватиме над забезпеченням гарантій певного захисту працівників ЗМІ.

“Оскільки, як ми чули у багатьох дискусіях, на жаль, журналістом зараз може себе називати будь-хто, можуть мати посвідчення і претендувати у тому числі на те, щоб держава їх захищала, хоча по факту вони не є журналістами, не діють за стандартами, прийнятими у цивілізованих країнах для журналістики”, - сказав перший заступник міністра культури, молоді та спорту.

Він зазначив, що держава надаватиме гарантії журналістам, які здійснюють професійну діяльність відповідно до стандартів, розроблених самоврядною організацією.

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Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, де передбачити, зокрема, "положення щодо вимог та стандартів новин".

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запевнив, що уряд не має наміру регулювати стандарти новин, а слова в указі Президента про "вимоги і стандарти новин" є термінологічним непорозумінням.