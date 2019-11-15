МКМС пропонує створити організацію, яка слідкуватиме за стандартами у ЗМІ
Таку думку висловив перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук під час публічної дискусії в Укрінформу на тему: “Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації (маніпуляції та фейків)”.
“Суперважливим елементом є незалежна самоврядна журналістська організація, яка буде важливим стейкхолдером. Крім того, мають бути затверджені стандарти журналістської етики”, - сказав Максимчук.
За його словами, така організація не тільки опікуватиметься питанням дотримання журналістських стандартів, контролюватиме дотримання критеріїв достовірності новин, підтверджуватиме статус журналіста, а й працюватиме над забезпеченням гарантій певного захисту працівників ЗМІ.
“Оскільки, як ми чули у багатьох дискусіях, на жаль, журналістом зараз може себе називати будь-хто, можуть мати посвідчення і претендувати у тому числі на те, щоб держава їх захищала, хоча по факту вони не є журналістами, не діють за стандартами, прийнятими у цивілізованих країнах для журналістики”, - сказав перший заступник міністра культури, молоді та спорту.
Він зазначив, що держава надаватиме гарантії журналістам, які здійснюють професійну діяльність відповідно до стандартів, розроблених самоврядною організацією.
Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, де передбачити, зокрема, "положення щодо вимог та стандартів новин".
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський запевнив, що уряд не має наміру регулювати стандарти новин, а слова в указі Президента про "вимоги і стандарти новин" є термінологічним непорозумінням.