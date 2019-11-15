Інтереси Коломойського у США захищатиме адвокат Трампа

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Марк Касовіц захищатиме в американському суді інтереси партнерів українського бізнесмена Ігоря Коломойського у справі про відмивання грошей.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на матеріали суду.

"Марк Касовіц, нью-йоркський адвокат, який багато років працював на Трампа і допомагав йому координувати реакцію на розслідування, проведене спеціальним радником США по Росії, нещодавно підписав угоду про захист американських ділових партнерів Ігоря Коломойського, згідно із заявою суду в Делавер", - пише агентство.

Як зазначається, Касовіц представляє інтереси співвідповідачів Коломойського за цивільними позовами в США, де їх звинувачують у виведенні мільярдів доларів з українського банку і використанні цих коштів для купівлі офісних будівель і бізнесу в США.

Позов розглядається в суді американського штату Делавер. Крім того, розслідування веде Федеральне бюро розслідувань США.

Міністерство юстиції США відмовилося від коментарів з цього приводу.

"Вступ Касовіца у справу додає інтриги, враховуючи його тісний зв'язок з Трампом та розслідування імпічменту в Конгресі після спроби Трампа змусити Зеленського розпочати кримінальне розслідування (проти Байдена — ред.), яке може принести йому користь у виборчій кампанії", - йдеться у публікації.

Як повідомлялося, наприкінці травня державний "ПриватБанк" подав позов проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до Канцлерського суду штату Делавер (The Delaware Court of Chancery). За даними журналістів, з цього ж приводу почало розслідування ФБР. Підприємців підозрюють у привласненні майже 623 мільйонів доларів США, які вони начебто вивели із рахунків "ПриватБанку" через шахрайську схему з назвою "Оптіма".

Як відомо, канцлерський суд штату Делавер, як відзначає сайт установи, займається "диспутами щодо внутрішніх справ корпорацій, зареєстрованих у штаті, та іншими бізнес установами".