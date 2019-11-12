Суд у справі Вороненкова перенесли через смерть адвоката підозрюваного

Шевченківський райсуд Києва відклав розгляд справи про вбивство колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова до 27 листопада у зв’язку з загибеллю адвоката підозрюваного.

Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook.

"Шевченківський районний суд Києва відклав на 27 листопада на 15 годину 00 хвилин засідання у провадженні щодо вбивства Дениса Вороненкова через відмову одного з підозрюваних скористастися безоплатною правовою допомогою, запропонованою йому судом через загибель попереднього адвоката Святослава Пархоменка на Житомирщині. Під час засідання підозрюваний Олександр Лось повідомив, що шукатиме іншого захисника", - зазначила вона.

За словами речниці, оскільки участь захисника у судовому засіданні є обов’язковою, прокурор не заперечував проти його перенесення.

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Як повідомлялося, адвокат Святослав Пархоменко загинув 10 листопада. За попередніми даними, трагедія сталася внаслідок конфлікту, що виник під час полювання в Житомирській області.

Колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова застрелили у центрі Києва 23 березня 2017 року.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві ексдепутата Держдуми РФ Ярославу Тарасенку та Олександру Лосю. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора убивства - громадянина РФ Володимира Тюріна та двох інших співучасників злочину, які перебувають у розшуку, виділено в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

Вороненкова переїхав в Україну у жовтні 2016 року, програвши на виборах в Держдуму і побоюючись переслідувань з боку ФСБ РФ. Через два дні після закінчення своїх повноважень депутата він отримав українське громадянство і дав свідчення проти експрезидента України Віктора Януковича у справі про державну зраду.