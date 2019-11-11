В Укрінформі відкрилась фотовиставка "Відновлення" про людей, які отримують допомогу від Товариства Червоного Хреста України.

Захід відкрив із вступним словом автор світлин Олесь Кромпляс, повідомляє кореспондент агентства.

"Я не шукав якихось спеціальних сюжетів, не намагався зробити якихось акцентів на почуттях людей. Все, що ви побачити - це ті емоції і люди так, як вони себе зазвичай поводили. Цей проєкт взагалі не про жалість, не про якийсь негатив чи стурбованість. Це мій спосіб показати захоплення і тими, хто допомагає і не залишає тих людей самих", - виступив фотограф.

Відкриття фотовиставки "Відновлення" у Києві. Фото: Олена Худякова/Укрінформ

Він відзначив, що у фокусі виставки, зокрема, "люди, які опинились у скрутному становищі, але отримали допомогу від волонтерів і співробітників Червоного Хреста України".

"Ми з Олесем провели кілька днів у Донецькій та Луганській областях з волонтерами і співробітниками Червоного Хреста. Назва виставки "Відновлення" - і це дуже добре описує ті зміни на краще, які відбуваються у житті людей, до яких ставляться з турботою та увагою", - відмітила менеджер з комунікацій Товариства Червоного Хреста України Марія Єрьоменко.

У свою чергу директор Товариства Червоного Хреста України Микола Поліщук наголосив, що виставка відбулась за підтримки Товариства Червоного Хреста у Люксембурзі.

"Ця виставка дасть можливість спільноті світовій, не тільки українській, пізнати, якою Україна сьогодні є", - додав Поліщук.

Фотовиставка "Відновлення" триватиме два тижні до 25 листопада в приміщенні Укрінформу, світлини також будуть розміщені у вікнах агентства.