Мережу аптек "СітіМед" позбавили ліцензії

Держлікслужба позбавила ліцензії мережу аптек "СітіМед", в якій торгували неякісними лікарськими засобами.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з лікарських засобів.

"Держлікслужба анулювала ліцензію мережі аптек ТОВ "МУЛЬТИСТОР" (бренд "СітіМед"), яка реалізовувала незареєстровані лікарські засоби, якість яких не відповідала вимогам нормативних документів", - йдеться у повідомленні.

Зазначена мережа налічує 20 аптечних закладів, які здійснювали продаж лікарських засобів на території Одеської області, міст Одеси, Миколаєва, Херсона.

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Також зазначається, що за результатами розгляду Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування при Державній регуляторній службі України відхилила апеляцію ТОВ "МУЛЬТИСТОР" щодо видання Держлікслужбою наказу від 02.08.2019 № 1025 "Про ліцензування господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами" в частині анулювання ліцензії ТОВ "МУЛЬТИСТОР" на право провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами".