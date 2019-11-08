Супрун програла суд Дубінському

Солом’янський суд міста Києва сьогодні відмовив у задоволенні позовної заяви колишньої очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун до народного депутата Олександра Дубінського про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Про це сама Супрун написала у Facebook.

"Сьогодні отримала новину про те, що суддя Солом’янського суду Києва Козленко відмовила у задоволенні мого позову. Наступного тижня дізнаємось обґрунтування такого рішення", - повідомила вона.

Водночас ексочільниця МОЗ запевнила, що після отримання обґрунтування рішення, буде подавати апеляцію.

Вона нагадала, що 7 травня подала позов до суду про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

"Судовий розгляд справи розтягнувся на 6 місяців, а слухання за правилами спрощеного позовного провадження розтяглось на шість засідань, і на кожному інтереси Дубінського представляли лише його адвокат та знімальна група 1+1", - зазначила вона.