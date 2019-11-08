“To do list” змін: що нового для дошкільнят

До кінця цього року та в наступному, 2020 році, в Україні з’явиться 100 нових дитячих садків та 100 нових шкіл.

Про це сказала міністр освіти і науки України Ганна Новосад, представляючи у дитячому садку селища Обухівка під Дніпром свій «To do list» змін, які планується впровадити у сферах освіти та науки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Спільно з місцевими органами влади ми ставимо собі за ціль на наступний рік або побудувати або відновити 100 сучасних дитячих садочків. Таким чином ми створюємо простір для якісного доступу дитини до навчання», - зазначила Новосад.

Вона додала, що поряд зі 100 сучасними садочками планується звести 100 сучасних шкіл.

«Такі школи є у Дніпропетровській області, яка стала одним з лідерів з побудови нового освітнього середовища на різних рівнях освіти. Я вважаю, що це той позитивний приклад, який має перейняти кожен регіон України й робити це за дуже розумні, «тверезі» кошти. Не за сотні мільйонів, а за ревалентну цифру. У бюджеті наступного року закладається 3,5 млрд грн для того, аби побудувати - де з «нуля», де є можливість – модернізувати, відновити - в першу чергу опорні, в другу – великі звичайні школи», - сказала міністр.

За словами Новосад, у першу чергу це робиться для того, аби підтримати якісну освіту для тих дітей, що проживають у сільській місцевості або в маленьких містечках, яких довозять до опорних шкіл.

«Якщо ми говоримо, ваша школа в селі не дає якісної освіти, тому вам необхідно доїжджати до опорної, то ми маємо показати, що ось ця нова опорна школа дійсно є кращою, ніж та, що в селі. Тут потрібні інвестиції, і ми їх закладаємо», - зауважила міністр.

Представлений Новосад «To do list» змін передбачає те, що планується впровадити в межах трьох часових проміжків – до кінця 2019 року, впродовж 2020 року та загалом протягом наступних 5 років. Презентація пройшла в межах інформування про конкретні кроки з реалізації Програми діяльності уряду.