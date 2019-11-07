Печерський суд арештував ветеранку АТО із позивним "Пума"

Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб для ветерана АТО Інни Грищенко.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу прессекретар Печерського райсуду Віталій Чергавий.

“Учора Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Інни Грищенко”, - сказав він.

Як повідомлялося, про затримання Інни Грищенко поінформував на своїй сторінці у Facebook ветеран війни на Донбасі Станіслав Краснов.

"Заарештовано Пуму - Інна Грищенко. Нічого незрозуміло що і за що. Зовсім нещодавно у Франківську заарештували Влада Грищенка, її чоловіка, якого хочуть перевезти з Франківська до Києва", - написав Краснов.

Крім того, засновник Pizza Veterano Леонід Остальцев повідомив, що правоохоронці провели обшуки у київській піцерії, де працювала Інна Грищенко, а також у його помічника Дмитра Терещенка.

Він зазначив, що Грищенко працювала у нього три роки тому, а Терещенка підозрюють у причетності до замаху на вбивство на Прикарпатті.

"Ніяких звинувачень немає, але є підозра, що Діма може бути причетним до замаху на вбивство в Івано-Франківській області у справі Влада Грищенка", - зазначив Остальцев.

За даними ЗМІ, Вадима Грищенка затримали у вересні 2019 року за підозрою в замаху на підприємця в Івано-Франківської області. Бізнесмен в липні 2018 року знайшов під своєю машиною вибуховий пристрій. А зараз за цією ж справою затримали й Інну Грищенко.

Крім того, за даними джерел у правоохоронних органах, подружжя Грищенків також перевіряють на причетність до убивства у 2016 році журналіста Павла Шеремета.