Падіння Берлінського муру стало каталізатором здобуття Україною незалежності - Бекешкіна

Падіння Берлінського муру, що відбулося 30 років тому, спричинило розпад СРСР і стало каталізатором здобуття Україною незалежності.

На цьому наголосила директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України Ірина Бекешкіна пресконференції у Києві, присвяченій цій події, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“9 листопада відбудеться дуже важлива європейська подія, яку відзначають практично в усіх європейських столицях - 30-річчя з часу падіння Берлінського муру. І для України це теж надзвичайно важливо. Якщо Україна є Європою, то історія Європи водночас є й історією України. І, очевидно, що така подія, яка започаткувала падіння соціалістичної системи, падіння панування Радянського Союзу над Східною Європою, дуже і дуже важлива”, - підкреслила Бекешкіна.

Вона зазначила, що Фонд “Демократичні ініціативи” провів опитування, присвячене впливу цієї події на майбутнє Європи та України, і висловила сподівання, що це стане початком обговорення у ЗМІ і в експертному середовищі щодо того, наскільки Україна готова до європейської інтеграції і наскільки Європа готова до того, щоб допомогти Україні в цьому процесі.

“Я згодна з тим, що Україна повинна доводити, що вона Європа, але мені здається, що і Європа зараз теж повинна це доводити”, - наголосила Бекешкіна.

Водночас соціолог нагадала про опитування, яке проводили під час Євромайдану за європейською методикою дослідження цінностей.

“З’ясувалося, що у людей, які були на Майдані, цінності набагато більш проєвропейські, ніж взагалі в європейських країнах. Це (майданівці - ред.) дуже специфічна категорія людей. У них, безумовно, були набагато більш проєвропейські цінності, ніж у населення України. Але вони виявилися й найбільш європейськими з європейців”, - підкреслила Бекешкіна.

Як зазначалося, учасники опитування одностайні у позитивній оцінці падіння Берлінського муру. Головними її наслідками вони називають світові геополітичні перетворення - падіння Берлінського муру фактично ознаменувало завершення “холодної війни”, суттєво послабило геополітичний вплив СРСР та заклало підвалини його розпаду в майбутньому.

Експерти зазначили, що падіння Берлінського муру стало поштовхом до демократизації країн Центрально-Східної Європи та зробило можливим їх приєднання до ЄС та НАТО. Більшість експертів стверджують, що падіння Берлінського муру стало каталізатором здобуття Україною незалежності внаслідок розпаду Радянського Союзу.

Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва провів 30 жовтня – 4 листопада 2019 року опитування експертів, присвячене оцінці руйнуванню Берлінського муру – щодо того, наскільки ця подія вплинула на майбутнє Європи та України, яким може бути майбутнє європейського проєкту і чи стане Україна його частиною. В опитуванні взяло участь 26 експертів.