Падіння Берлінського муру стало каталізатором здобуття Україною незалежності - Бекешкіна

Падіння Берлінського муру стало каталізатором здобуття Україною незалежності - Бекешкіна

Укрінформ
Падіння Берлінського муру, що відбулося 30 років тому, спричинило розпад СРСР і стало каталізатором здобуття Україною незалежності.

На цьому наголосила директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України Ірина Бекешкіна пресконференції у Києві, присвяченій цій події, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“9 листопада відбудеться дуже важлива європейська подія, яку відзначають практично в усіх європейських столицях - 30-річчя з часу падіння Берлінського муру. І для України це теж надзвичайно важливо. Якщо Україна є Європою, то історія Європи водночас є й історією України. І, очевидно, що така подія, яка започаткувала падіння соціалістичної системи, падіння панування Радянського Союзу над Східною Європою, дуже і дуже важлива”, - підкреслила Бекешкіна.

Вона зазначила, що Фонд “Демократичні ініціативи” провів опитування, присвячене впливу цієї події на майбутнє Європи та України, і висловила сподівання, що це стане початком обговорення у ЗМІ і в експертному середовищі щодо того, наскільки Україна готова до європейської інтеграції і наскільки Європа готова до того, щоб допомогти Україні в цьому процесі.

“Я згодна з тим, що Україна повинна доводити, що вона Європа, але мені здається, що і Європа зараз теж повинна це доводити”, - наголосила Бекешкіна.

Водночас соціолог нагадала про опитування, яке проводили під час Євромайдану за європейською методикою дослідження цінностей.

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“З’ясувалося, що у людей, які були на Майдані, цінності набагато більш проєвропейські, ніж взагалі в європейських країнах. Це (майданівці - ред.) дуже специфічна категорія людей. У них, безумовно, були набагато більш проєвропейські цінності, ніж у населення України. Але вони виявилися й найбільш європейськими з європейців”, - підкреслила Бекешкіна.

Як зазначалося, учасники опитування одностайні у позитивній оцінці падіння Берлінського муру. Головними її наслідками вони називають світові геополітичні перетворення - падіння Берлінського муру фактично ознаменувало завершення “холодної війни”, суттєво послабило геополітичний вплив СРСР та заклало підвалини його розпаду в майбутньому.

Експерти зазначили, що падіння Берлінського муру стало поштовхом до демократизації країн Центрально-Східної Європи та зробило можливим їх приєднання до ЄС та НАТО. Більшість експертів стверджують, що падіння Берлінського муру стало каталізатором здобуття Україною незалежності внаслідок розпаду Радянського Союзу.

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Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва провів 30 жовтня – 4 листопада 2019 року опитування експертів, присвячене оцінці руйнуванню Берлінського муру – щодо того, наскільки ця подія вплинула на майбутнє Європи та України, яким може бути майбутнє європейського проєкту і чи стане Україна його частиною. В опитуванні взяло участь 26 експертів.

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