В Україні запустили онлайн-сервіс для платних номерних знаків

У сервісних центрах МВС став доступним новий онлайн-сервіс, за допомогою якого можна перевірити наявність платних номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових авто.

Про це інформує Головний сервісний центр МВС.

"У сервісних центрах МВС став доступним новий онлайн-сервіс. Відтепер можна перевірити наявність платних номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію цифр", - йдеться у повідомленні.

Так, у вільному доступі на сайті Головного сервісного центру МВС та сайтах усіх регіональних сервісних центрів МВС з’явився перелік вільних платних номерних знаків.

Уточнюється, що для зручності користувачів вони згруповані за вартістю та адресами територіальних сервісних центрів МВС, в яких такі знаки є в наявності.

"Алгоритм пошуку вільних комбінацій платних номерних знаків дуже простий. В залежності від місця реєстрації автомобіля його власник має зайти на сайт відповідного регіонального сервісного центру МВС та серед послуг обрати “Номерні знаки: виготовлення та зберігання”. Після цього в категорії “Додатковий сервіс” обрати “Наявність платних номерних знаків”. На вибір будуть запропоновані знаки за ціновим критерієм та адресами, де вони є в наявності", - зазначають у відомстві.

Зокрема, інформація на сайті оновлюється кожного дня.

"Забронювати номерний знак наразі неможливо, тому власнику легкового автомобіля рекомендовано обирати декілька прийнятних варіантів комбінацій цифр. Після цього необхідно з пакетом документів завітати до сервісного центру МВС, в якому є в наявності бажаний номерний знак", - зазначається у повідомленні.

Читайте також: Українці зможуть самостійно купувати номери на авто

Уточнюється, що з собою власник транспортного засобу повинен мати ті ж документи, що потрібні для реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів.

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що на сайті установи можна не тільки ознайомитися з інформацією про наявні платні номерні знаки, а перевірити їх вартість за допомогою калькулятора цін.