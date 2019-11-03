Новопризначені судді КСУ складуть присягу 5 листопада

Спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України, на якому новопризначені судді Галина Юровська та Петро Філюк складуть присягу судді, заплановано на 5 листопада 2019 року.

Про це інформує портал Судова влада України за інформацією пресслужби суду.

“Відповідно до статті 148 Конституції України суддя Конституційного Суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України. Спеціальне пленарне засідання Суду зі складення присяги новопризначеними суддями Конституційного Суду України заплановано на 5 листопада 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, на ХVІІ позачерговому з’їзді суддів України, який відбувся 29-30 жовтня 2019 року, за результатами таємного голосування призначено двох суддів Конституційного Суду України – Петра Філюка та Галину Юровську.