Коляда пропонує скасувати обмеження у виборі шкіл для дітей з ОРДЛО та Криму

Усі діти та студенти з окупованих територій не повинні бути обмежені у виборі навчальних закладів та повинні мати доступ до будь-якої школи чи ВНЗ по всій Україні.

Про це міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявила на Форумі єдності у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо подумати над розробкою спільної програми - для того, щоб вони (діти та студенти з окупованих територій - прим.) розуміли, що їх тут підтримують. Ми не можемо їх обмежувати вибором навчальних закладів тільки визначених, тих, які є в певній доступності територіальній. Ні, для них має бути відкрита вся країна, а можливо і весь світ", - зазначила Коляда.

Міністр зазначила, що ті школярі та студенти з окупованих територій, хто хоче отримати українську освіту, роблять все це "всупереч".

"Ми вже думаємо над цим і ініціюємо створення робочої групи при міністерстві освіти для того, щоб наші діти і в Криму, і з окупованого Донецька та Луганська мали змогу вчитись у наших школах та вищих навчальних закладах", - додала Коляда.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 жовтня у Маріуполі Донецької області проходить "Форум єдності", присвячений інституціоналізації діалогу між суспільством та владою.

Раніше на заході виступив Президент України Володимир Зеленський.