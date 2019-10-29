Аваков не збирається у відставку через справу Гандзюк

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не збирається йти у відставку через справу Катерини Гандзюк - херсонської активістки, радниці мера Херсона.

Про це він заявив у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я розділяю заклики пасіонарної частини від реального стану речей. Тому я не цукровий, не розтану. Через цю справу — ні, не піду (у відставку — ред.)", - сказав Аваков.

Відповідаючи на питання, через що він може піти у відставку, очільник МВС зазначив, що "коли я відчую, що я тут некорисний, і коли мої принципи не збігаються з тим, що відбувається, і поки це не так".

Він також нагадав, як відбувалося розслідування справи щодо Гандзюк.

"Я розділю цю ситуацію на дві частини. Є виконання цього злочину — напад, який переріс потім у вбивство, і є пошук замовників. Першу частину розслідувала поліція — бурхливо, з різними емоціями, з пошуком варіантів — але впродовж достатньо короткого часу були встановлені виконавці. І ці всі виконавці були поміщені під варту, частина з яких продовжує (перебувати в тюрмі — ред.), частина дали покази і знаходяться під якимось іншими санкціями. Але одразу виникло питання, хто замовник. Генпрокурор тоді прийняв рішення і цю справу закріпив за СБУ", - додав Аваков.

Тож, за словами очільника МВС, таким чином усі матеріали щодо розслідування цієї справи були забрані у них (МВС - ред.), і їх віддали в СБУ.

"Наскільки я знаю, там є кілька обґрунтованих версій, і слідство СБУ, як мені здається, у найближчий час винесе якісь додаткові процесуальні рішення", - уточнив Аваков.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.