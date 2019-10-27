У США стартував Марафон морської піхоти за участі українських воїнів

Команда українських воїнів бере участь у 44-му Марафоні Морської піхоти США, який стартував у неділю на дистанціях 10км і 50 км.

Це вже четвертий забіг воїнів АТО в масштабній міжнародній події, яка цього року зібрала понад 30 тис. учасників з 60-ти країн, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Українська група налічує 11 учасників бойових дій, які отримали поранення. Крім того, ще шестеро членів української команди супроводжують наших бійців.

Учасники, які мають ампутації або важкі захворювання, подолають 10 км. Серед них - перша дівчина в українській збірній Ольга Бенда, а також Юрій Козловський, Олексій Бобчанець, Олександр Терещенко, Олександр Попруженко.

Дистанцію ультрамарафону 50 км долають Валентин Дерело, Владислав Куць, Тарас Забожчук, Дмитро Туревич, Богдан Оксентюк та Олександр Бабич.

Читайте також: Українські воїни прилетіли до США на Марафон морської піхоти

На відміну від попередніх років, цього разу учасників 44-го Марафону Морської Піхоти супроводжує щільний дощ. Однак погодні умови не вплинули на настрій учасників забігів.