В Україні відзначатимуть ще одне професійне свято

Українські митники відтепер 25 червня відзначатимуть власне професійне свято.

Про це Держмитслужба повідомила у Фейсбуці з посиланням на відповідний указ Президента Володимира Зеленського. На сайті Глави держави цього указу наразі немає.

"Нарешті є день митника! Чекаємо на привітання 25 червня", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Україні з 1992 року 25 червня відзначається свято, яке має назву "День митної служби України".

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25 червня 1991 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про митну справу в Україні". Відповідний указ про святкові і пам'ятні дати №353/92 Президент Леонід Кравчук підписав 22 червня 1992 року.